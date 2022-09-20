Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що немає сенсу перейматися через термінове звернення путіна, адже нічого суттєво нового ми там не почуємо.

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Загальна мобілізація в росії – чи змінить вона щось

За словами Подоляка, росія витрачає усе на війну проти України – набирає солдатів з усіх регіонів росії, мобілізує усю військову промисловість, стягує резерви з Сирії, Карелії тощо.

Немає сенсу слухати людину, яка є повністю передбачуваною. Лише можемо взяти й зафільмувати, як грізно виглядає людина, яка 209 днів воює з маленькою Україною, накопичувала десятиліттями зброю у шалених кількостях. Вона сьогодні вийде і буде знову казати: "Я сєйчас вас всєх раздавлю, потому что...",

– вважає Подоляк.

Незаконні "референдуми" не перешкода для ЗСУ

Тимчасово окуповані росією території хочуть провести "референдум" щодо приєднання до росії. Однак Україні та ЗСУ на це байдуже, оскільки війна вже йде, і як би росіяни не називали українські території, вони все одно будуть деокуповані.

Подоляк зазначив, що росія любить усе масштабувати. Зокрема, нині там створили ілюзію, що можуть провести "референдум". Насправді це виглядає так, що вона завела на територію України свої війська, окупувала їх, там нині тривають бойові дії, і на тлі цього відбуватиметься "волевиявлення" народу.

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Російські "референдуми" пришвидшать постачання зброї Україні

Михайло Подоляк переконаний, що проведенням "референдумів", росія лише пришвидшить постачання важкої зброї для українського опору.

Михайло Подоляк радник глави Офісу Президента України Світ розуміє, що росія хоче використати "референдуми", аби хоч якось напрацювати собі "балів" у перемовинах і тиснути на Україну.

Військові адміністрації на Херсонщині – для чого потрібні

За словами радника глави ОПУ, Україна деокуповує власні території, робить це швидко. Тому потрібно підготувати все до приходу української влади на звільнені землі.

За його словами, коли ми хочемо зайти на деокуповані території, то хочемо одразу створити там можливості для функціонування влади і тим самим хочемо захистити внутрішньо цю територію – аби не було мародерства тощо.

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Перемовини із росією – умови і що для цього потрібно

Подоляк зазначив, що можливість закінчити війну в росії є вже зараз. Для цього треба звільнити всі наші території, відвести війська на визнані світом кордони України 1991 року, сісти й домовились про подальше існування.

"Цей переговорний процес ще не готовий, оскільки росія має зазнати ще низку тактичних поразок, як на Харківщині. Це важливо для світу, який має побачити, як бігає російська армія. Треба виправити психологічний стан світу, котрий боїться того, кого не варто боятись", – переконаний Михайло Подоляк.

Повна розмова із Михайлом Подоляком у ефірі 24 каналу: дивіться відео