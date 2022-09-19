19 вересня, на сайті Президента України опублікували указ. У ньому йдеться про те, що на Херсонщині відтепер буде 15 нових військових адміністрацій.

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Які нові військові адміністрації будуть у Херсонській області

Володимир Зеленська наказав утворити військові адміністрації у таких населених пунктах:

Асканія-Нова;

Борозенське;

Великі Копані;

Велика Лепетиха;

Верхній Рогачик;

Горностаївка;

Зелений Під;

Калинівське;

Милове;

Мирне;

Новомиколаївське;

Новотроїцьке;

Станіслав;

Херсон;

Ювілейне.

Окрім того, на сайті президента уже з'явились 4 розпорядження про призначення начальників деяких селищ, за ними:

Кожем'яка Максим Юрійович – начальник Калинівської селищної військової адміністрації Бериславського району;

Перетятько Сергій Григорович – начальник Новотроїцької селищної військової адміністрації Генічеського району;

Позняк Євген Володимирович – очільник Калинівської селищної військової адміністрації Бериславського району;

Головата Валентина Андріївна – начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Скадовського району;

Що таке військова адміністрація Це сукупність військово-адміністративних органів виконавчої влади. Створюють їх для того, щоб керувати окупованою територією. Також військові адміністрації утворюють попередньо – на випадок початку воєнних дій у місті.

Джерело: Це сукупність військово-адміністративних органів виконавчої влади. Створюють їх для того, щоб керувати окупованою територією. Також військові адміністрації утворюють попередньо – на випадок початку воєнних дій у місті.Джерело: Енциклопедія сучасної України

Від 24 лютого в Україні введений воєнний стан. На всій території держави функціонують військові адміністрації та діє правовий режим воєнного стану.

Важливо! 15 серпня Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів до 21 листопада.

Контрнаступ на Херсон

Нещодавно Наталія Гуменюк розповіла, що ворогу доводиться постійно відступати. Однак керівництво "другої армії світу", за словами голови Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, намагається підтягнути резерви до міста.

Однак ворогам ні дня не дає спокійно жити "бавовна". Приміром, сьогодні вранці, 19 вересня, "прилетіло" в Кадіївку поблизу будівлі Палацу культури імені Горького. Там довгий час була військова база окупантів.

Варте уваги: Інститут з вивчення війни про відступ росіян на Херсонщині: дивіться відео