Вибух прогримів у районі будівлі Палацу культури імені Горького. Там довгий час дислокувалися російські окупанти.

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Сезон "бавовни" продовжується

Поки що невідомо, яких втрат росіяни зазнали внаслідок вибуху. На фото, опублікованих в інтернеті, помітно масштабну пожежу. База окупантів згоріла повністю. Журналіст та блогер Денис Казанський розповів, що там нібито базувалися найманці з ПВК "Вагнер". Він також опублікував відео із Кадіївки (окупанти залишили місту назву Стаханов).

Зауважимо, що місто з 2014 року контролюється "ЛНР" .

Знищена казарма російських загарбників:



Сильна пожежа на місці вибуху / Пропагандистський телеграм-канал



Вигляд після вибуху / телеграм "Оперативний ЗСУ"

А ось фото на підтвердження, що у будинку культури у Кадіївці було розташування росіян. Зараз вони почнуть вити, що насправді там жили вагітні ветерани у трусиках,

– написав у своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко.



Місце розташування росіян / телеграм Сергія Стерненка

Яка ситуація на Луганщині: що відомо

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Луганщини. Глава ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти починають стягувати техніку поблизу адмінкордону Луганщини. Це означає, що вони готові до контрнаступу ЗСУ. Крім того, росіяни будують оборонні споруди через колосальні втрати, яких бійці країни-агресорки зазнали на Харківщині.

Також окупанти вивозять награбоване з Луганської області. Черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають.

Втрати окупантів станом на 19 вересня

У Генштабі ЗСУ повідомили про 54 650 ліквідованих росіян за весь час повномасштабного вторгнення.

Скільки техніки окупантів знищили українські захисники:

танків – 2 212 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 720 (+2) одиниць,

артилерійських систем – 1 313 (+4) одиниць,

РСЗВ – 312 (+0) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 251 (+0) одиниця,

гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 238 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 581 (+3) одиниця,

спеціальна техніка / special equipment – 125 (+3) одиниць.

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