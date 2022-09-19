Взрыв прогремел в районе здания Дворца культуры имени Горького. Там долгое время дислоцировались российские оккупанты.
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Сезон "хлопка" продолжается
Пока неизвестно, какие потери россияне понесли в результате взрыва. На фото, опубликованных в интернете, заметен масштабный пожар. База оккупантов сгорела полностью. Журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что там якобы базировались наемники из ЧВК "Вагнер". Он также опубликовал видео из Кадиевки (оккупанты оставили городу название Стаханов).
Отметим, что город с 2014 года контролируется "ЛНР".
Уничтожена казарма российских захватчиков:
Сильный пожар на месте взрыва / Пропагандистский телеграм-канал
Вид после взрыва / телеграм "Оперативный ВСУ"
А вот фото в подтверждение того, что в доме культуры в Кадиевке было расположение россиян. Сейчас они начнут выть, что на самом деле там жили беременные ветераны в трусиках.
– написал в своем телеграмм-канале активист Сергей Стерненко.
Место расположения россиян / телеграм Сергея Стерненко
Какова ситуация в Луганской области: что известно
ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты начинают взимать технику вблизи админграницы Луганщины. Это означает, что они готовы к контрнаступлению ВСУ. Кроме того, россияне строят оборонительные сооружения из-за колоссальных потерь, которые бойцы страны-агрессоры понесли на Харьковщине.
Также оккупанты вывозят награбленное из Луганской области. Очереди на пунктах пропуска уже день не уменьшаются.
Потери оккупантов по состоянию на 19 сентября
В Генштабе ВСУ сообщили о 54 650 ликвидированных россиянах за все время полномасштабного вторжения.
Сколько техники оккупантов уничтожили украинские защитники:
- танков – 2 212 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,
- артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,
- РСЗО – 312 (+0) единиц,
- средств ПВО – 168 (+0) единиц,
- самолетов – 251 (+0) единица,
- вертолетов – 217 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,
- крылатых ракет – 238 (+0) единиц,
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 581 (+3) единица,
- специальной техники/special equipment – 125 (+3) единиц.