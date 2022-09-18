Как отметил глава ОВА Сергей Гайдай, российские военные начинают накапливать технику вблизи админграницы Луганщины. Это означает, что оккупанты готовы к контрнаступлению ВСУ.

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Строят оборонительные сооружения и накапливают технику

Гайдай подчеркнул, что в Луганской области враг продолжает строительство оборонительных сооружений. Причиной этого являются колоссальные потери, которые бойцы страны-агрессора понесли на Харьковщине. Кроме того, в области не перестают искать мужчин на улицах, чтобы отправить их на фронт.

Почти во всех населенных пунктах вблизи административных границ области наблюдается одно и то же. Оккупанты подтягивают туда свою технику. В частности, к Троицкому, Сватово, Рубежному, а также Попасной.

Ранее Сергей Гайдай отметил, что мгновенного сценария освобождения Луганщины не будет. По его словам, в Сватово и Троицком российские военные буквально "зарываются", обустраивая свою защиту.

Что касается принудительной мобилизации, то ее осуществляют даже в областном центре. Кроме Луганска, мужчин вылавливают в Сорокино, Довжанске, Ровеньках, Антраците, Хрустальном и других городах. Отметим, что накануне об этом рассказывал журналист Денис Казанский.

Заметим, что на оккупированных территориях Луганской области очень неспокойно. Чего только стоит взрыв, раздавшийся ранее в самом областном центре.

Возле "прокуратуры" произошел взрыв

По предварительной информации, свежий "хлопок" привезли неподалеку от здания генеральной прокуратуры квазиреспублики "лнр". О взрыве сообщили сами пропагандисты, даже опубликовавшие видео. На нем можно увидеть, что в результате в здании вылетели окна.

Позже в телеграм-каналах оккупантов начали выражать беспокойство. Связано оно с тем, что в результате взрыва пострадал псевдогенпрокурор квазиреспублики. А еще через несколько часов поступила информация, что эту партию "хлопка" сергей горенко не пережил.

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