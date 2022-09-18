Потери россии увеличиваются каждый день. По состоянию на 17 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 54 250 оккупантов.

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Россия охотится на "пушечное мясо"

Во временно оккупированном Луганске началась облава на мужчин. Прохожих насильно заталкивают в автобусы.

Денис Казанский – журналист и блогер – рассказал, что мужчин "вылавливают" целые команды захватчиков. Их уже назвали "грибниками".

Идет еще одна волна "мобилизации". Облавы по всему городу. Очередную партию людей отправляют на бессмысленную смерть,

– заявил Казанский.

В центре оккупированного Луганска ловят мужчин: смотрите видео

Люди бунтуют из-за тотальной "мобилизации"

Оккупанты на Донбассе продолжают принудительно отправлять на войну всех, кто может держать в руках оружие. С фронта они возвращаются, как правило, в гробах.

В то же время возвращать пытаются только погибших старшего возраста. Тем временем молодежь хоронят в общих могилах. Погибшим признают только одного из десяти.

Принудительно мобилизованные бунтуют и скрываются. Им совсем не хочется становиться "пушечным мясом" для россии.

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