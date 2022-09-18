Втрати росії збільшуються щодня. Станом на 17 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 54 250 окупантів.

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Росія полює на "гарматне м'ясо"

У тимчасово окупованому Луганську розпочалася облава на чоловіків. Перехожих силоміць заштовхують в автобуси.

Денис Казанський – журналіст та блогер – розповів, що чоловіків "виловлюють" цілі команди загарбників. Їх вже назвали "грибниками".

Йде чергова хвиля "мобілізації". Облави по всьому місту. Чергову партію людей відправляють на безглузду смерть,

– заявив Казанський.

У центрі окупованого Луганська ловлять чоловіків: дивіться відео

Люди бунтують через тотальну "мобілізацію"

Окупанти на Донбасі продовжують примусово відправляти на війну усіх, хто може тримати в руках зброю. З фронту вони повертаються, зазвичай, у трунах.

Водночас повертати намагаються лише загиблих старшого віку. Тим часом молодь ховають у загальних могилах. Загиблим визнають лише одного з десяти.

Примусово мобілізовані бунтують та переховуються. Їм геть не хочеться ставати "гарматним м'ясом" для росії.

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