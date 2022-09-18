Втрати росії збільшуються щодня. Станом на 17 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 54 250 окупантів.
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Росія полює на "гарматне м'ясо"
У тимчасово окупованому Луганську розпочалася облава на чоловіків. Перехожих силоміць заштовхують в автобуси.
Денис Казанський – журналіст та блогер – розповів, що чоловіків "виловлюють" цілі команди загарбників. Їх вже назвали "грибниками".
Йде чергова хвиля "мобілізації". Облави по всьому місту. Чергову партію людей відправляють на безглузду смерть,
– заявив Казанський.
У центрі окупованого Луганська ловлять чоловіків: дивіться відео
Люди бунтують через тотальну "мобілізацію"
Окупанти на Донбасі продовжують примусово відправляти на війну усіх, хто може тримати в руках зброю. З фронту вони повертаються, зазвичай, у трунах.
Водночас повертати намагаються лише загиблих старшого віку. Тим часом молодь ховають у загальних могилах. Загиблим визнають лише одного з десяти.
Примусово мобілізовані бунтують та переховуються. Їм геть не хочеться ставати "гарматним м'ясом" для росії.
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