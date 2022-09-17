Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 17 вересня. Дані про втрати ворога не є точними через високу інтенсивність бойових дій. Тобто ліквідованих окупантів може бути більше.

До теми Українські захисники завдають втрат окупантам: у Генштабі повідомили про свіжі успіхи

Втрати ворога у техніці

ЗСУ нищать не тільки особовий склад окупантів, але й техніку. Зокрема, вже ліквідували:

танків – 2202 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 4701 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1306 (+4) одиниць,

РСЗВ – 312 (+0) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 251 (+1) одиниця,

гелікоптерів – 216 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 236 (+3) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) одиниць,

спеціальна техніка – 121 (+0) одиниця.

Як ЗСУ розбивають росіян

Значних втрат від наших воїнів зазнали бійці з так званого "союзу добровольців Донбасу". Генштаб підтвердив значні втрати серед підрозділів, які входили до цього "союзу". Поранені його представники евакуювалися до Ростова-на-Дону, де їм відмовили у медичній допомозі в місцевому шпиталі. Причина проста: у них відсутній статус регулярного військового формування.

В ОК "Південь" повідомляли, що за 16 вересня вдалося знищити пункт управління, понтонну переправу та купу російської техніки. Час від часу окупанти ще наважуються на відчайдушні спроби покращити своє тактичне положення, але все марно.

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