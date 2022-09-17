Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що статистика втрат ворога щоденно лише поповнюється.

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Знищили ще один літак і три крилаті ракети

Відомо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала чимало клопоту росіянам. Уже підтверджено, що вдалося атакувати 9 районів зосередження живої сили окупантів, а також їхньої військової техніки. Крім того, уражень зазнали 3 опорні пункти, тиловий пункт управління, а також 2 позиції зенітних ракетних комплексів.

Але і це ще не все. Нашим підрозділам ППО на різних напрямках вдалося знищити:

один літак Су-24;

три крилаті ракети;

один БпЛА російських військових.

Крім того, Ракетним військам і артилерії вдалося атакувати резерви ворога. "Бавовну" підвезли до районів зосередження, а також станцій розвантаження. Що стосується втрат, то вони наразі уточнюються.

Зауважимо, що упродовж минулої доби російські військові здійснили кілька спроб атакувати наші позиції. Їх зафіксували поблизу Бахмута, Зайцевого, Авдіївки, Миколаївки Другої та Новомихайлівки.

Ворог не припиняє ракетні обстріли

Слід також розуміти, що російські військові продовжують звіріти. Причиною цього є успішний контрнаступ, який уже дозволив практично повністю звільнити Харківську область. Так, за минулу добу зафіксували 4 ракетні, 24 авіаудари та 72 атаки з систем реактивної артилерії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Відомо, що внаслідок цього поруйнована інфраструктура 58 населених пунктів. Серед них – Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар'їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок.

Нагадаємо, що Кривий Ріг ракетами обстрілюють останні три дні. Загалом ворог випустив 13 ракет типу "Кинджал", "Іскандер", а також "Іксів". Ними окупанти били по Карачунівській дамбі.

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