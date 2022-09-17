Кривий Ріг нещадно обстрілюють вже три дні

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив під час брифінгу, що ворог три дні поспіль нещадно обстрілює місто і "це ніщо інше, як терористичні акти".

Увага Росіяни вдарили по дамбі на Криворіжжі, щоб перешкодити операціям ЗСУ на річці Інгулець, – ISW

Росіяни просто намагалися змити водою три райони міста, в яких проживає понад 150 тисяч людей. За три дні – 13 крилатих ракет. "Іскандер", "Ікси" і найдорожчі російські ракети, яких в них всього декілька десятків – "Кинжал". Виглядає як божевілля, але це – наша дійсність,

– зазначив Вілкул.

Військова адміністрація одразу після обстрілів, ще 14 вересня, створила Штаб з ліквідації наслідків аварії на гідротехнічних спорудах міста, в який увійшли керівники та представники рятувальних, комунальних, аварійних та промислових структур міста. Штаб працює цілодобово вже третій день.

За словами Вілкула, кожне кожна нова ракета створює нові руйнування та дуже ускладнює роботу. Однак, місто задіяло весь ресурс: і аварійний, і рятувальний, і ресурс комунальних та промислових підприємств.

Ще раз підкреслю, всі удари завдавали по абсолютно цивільній інфраструктурі, яка не має жодного стосунку до військових. Це – ніщо інше, як нічим неприкритий тероризм, на який тільки й здатна росія, що зазнає на полі бою одну поразку за іншою,

– наголосив Вілкул.

Наслідки обстрілів і що уже вдалось вирішити

Рівень води у річці Інгулець вже повернуто на звичайний рівень. Втім, на самих гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються – руйнування серйозні.

Підтоплення житлових будинків ліквідовано. Продовжується відкачка води з прибудинкових територій. Використовуються мотопомпи.

Постачання питної води відновлено вже по всьому місті.

Щодо червоного кольору води в річці Інгулець, то це не становить небезпеки ні місту, ні жителям. Після промивки вода буде звичайного кольору.

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Що робити власникам підтоплених будинків

Усього, за даними районної адміністрації, було підтоплено понад сто будинків. У місті розпочали працювати комісії Центрально-Міського та Інгулецького районів, які фіксують руйнування та збитки.

Важливо! З понеділка розпочне роботу "Мобільний офіс". Працівники соціальних служб та адміністратори Центру надання адміністративних послуг "Віза" будуть виїжджати безпосередньо в райони, де відбулися затоплення та допомагатимуть постраждалим оформляти заявки на матеріальну допомогу з міського бюджету. Документи на матеріальну допомогу постраждалі також можуть оформити в підрозділі "Віза", які є у всіх районах нашого міста, або самостійно через застосунок Дія. За консультаціями можна звернутись на міську гарячу лінію 15-20.

Обстріли громад: ситуація на лінії фронту

Противник вночі та пообіді обстріляв Зеленодольську громаду. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі внаслідок обстрілу зафіксували руйнування. На жаль, загинули двоє чоловіків – 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. За даними РВА, він у лікарні, його стан середньої тяжкості.

У Нікопольському районі під обстріл із "Градів" та важкої артилерії потрапили місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади.

У Нікополі поранена 57-річна жінка. Пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач.

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