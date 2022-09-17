Вода в Інгульці червона тимчасово

Це пояснив голова районної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він наголосив, що жодних небезпек червона вода для міста та жителів не створює.

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Щодо червоного кольору води в річці Інгулець. Усі криворіжці знають, що такий колір дає складова залізної руди під назвою гематит. Тому в нашому місті можна побачити і червоних горобців, і червоних собак. А зараз – "червону воду",

– зазначив Вілкул.

За його словами, відсипання греблі виконують серед іншого і гематитом. А тому "нічого страшного – за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору."

Довідка. Гематит – це неорганічна складова, Fe2O3, оксид заліза.

Вілкул ще раз наголосив, що гематит ніяких проблем не створює. Водночас зазначив, що водозабір питної води для міста роблять в іншому місці, "де вода не червоного кольору, а звичайного".

Коротко про обстріл Кривого Рогу

14 вересня росіяни випустили по околицях Кривого Рогу 7 ракет. Внаслідок чого пошкоджено гідротехнічну інфраструктуру, а в Інгульці почав підійматися рівень води. Мешканців деяких вулиць вирішили евакуювати.

15 вересня росія знову обстріляла ракетами район гідротехнічних споруд у Кривому Розі. Також було зафіксовано прильоти по інфраструктурних об'єктах у Кіровоградській області.

Після масованих ракетних атак на Кривий Ріг рівень води у річці Інгулець наразі повернувся до норми, підтоплення житлових будинків ліквідували.

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