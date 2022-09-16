Після цього в річці Інгулець вода стала червоною. Попередньо відомо, що чергові ракети окупантів прилетіли по місту орієнтовно о 14 годині 16 вересня.

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Внаслідок атаки по Кривому Рогу вода в річці стала червона

За словами очевидців, вода в Кривому Розі почервоніла. Ймовірно, це трапилось внаслідок того, за словами Олександра Вілкула, промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем.

Річка Інгулець стала червоною / Фото 1kr.ua

Росіяни вже вкотре вдарили по місту

Внаслідок удару по місту 16 вересня постраждали гідротехнічні споруди. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі та сильно поруйнували гідротехнічні споруди.

За даними очільника ОВА, рятувальники робили все, щоб запобігти техногенній катастрофі.

Варто зазначити, що росіяни били по Кривому Розі й 16 вересня. Саме тоді, за словами керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти вдарили ракетами в районі дамби. Тоді росіяни поцілили по гідротехнічних спорудах.

Що відомо про попередні атаки на Кривий Ріг

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