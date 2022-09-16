Після цього в річці Інгулець вода стала червоною. Попередньо відомо, що чергові ракети окупантів прилетіли по місту орієнтовно о 14 годині 16 вересня.
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Внаслідок атаки по Кривому Рогу вода в річці стала червона
За словами очевидців, вода в Кривому Розі почервоніла. Ймовірно, це трапилось внаслідок того, за словами Олександра Вілкула, промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем.
Річка Інгулець стала червоною / Фото 1kr.ua
Росіяни вже вкотре вдарили по місту
Внаслідок удару по місту 16 вересня постраждали гідротехнічні споруди. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі та сильно поруйнували гідротехнічні споруди.
За даними очільника ОВА, рятувальники робили все, щоб запобігти техногенній катастрофі.
Варто зазначити, що росіяни били по Кривому Розі й 16 вересня. Саме тоді, за словами керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти вдарили ракетами в районі дамби. Тоді росіяни поцілили по гідротехнічних спорудах.
Що відомо про попередні атаки на Кривий Ріг
- Окупанти 8 вересня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни запустили ракету "повітря – земля" в бік Криворізького району. На щастя, її збили наші підрозділи протиповітряної оборони.
- Вже 14 вересня окупанти знову обстріли Кривий Ріг. Через це у деяких районах зникла вода. Тоді в Дніпропетровській ОВА пояснили, що росія вдарила по місту 7 ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.
- 14 вересня вороги поцілили в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури та серйозно пошкодили гідротехнічні споруди.
- В американському Інституті вивчення війни пригадали, що російські військові завдали ракетного удару по дамбі на Криворіжжі. Зробили це для того, щоб завадити проведенню операцій ЗСУ на річці Інгулець.
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