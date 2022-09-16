После этого в реке Ингулец вода стала красной. Предварительно известно, что очередные ракеты оккупантов прилетели по городу ориентировочно в 14 часов 16 сентября.
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В результате атаки по Кривому Рогу вода в реке стала красной.
По словам очевидцев, вода в Кривом Роге покраснела. Вероятно, это произошло вследствие того, по словам Александра Вилкула, что промышленные предприятия предоставили для засыпания шлюзов более 50 крупных самосвалов с бутом, суглинком и щебнем.
Река Ингулец стала красной / Фото 1kr.ua
Россияне в очередной раз ударили по городу
В результате удара по городу 16 сентября пострадали гидротехнические сооружения. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ударили ракетами по критической инфраструктуре и сильно разрушили гидротехнические сооружения.
По данным главы ОВА, спасатели делали все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.
Стоит отметить, что россияне били по Кривому Рогу и 16 сентября. Именно тогда, по словам руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, оккупанты ударили ракетами в районе дамбы. Тогда россияне попали в гидротехнические сооружения.
Что известно о предыдущих атаках на Кривой Рог
- Оккупанты 8 сентябрянанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне запустили ракету "воздух – земля" в сторону Криворожского района. К счастью, ее сбили наши подразделения противовоздушной обороны.
- Уже 14 сентября оккупанты снова обстреляли Кривой Рог. Поэтому в некоторых районах исчезла вода. Тогда в Днепропетровской ОВА объяснили, что Россия ударила по городу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.
- 14 сентября враги попали в объекты критической и транспортной инфраструктуры и серьезно повредили гидротехнические сооружения.
- В американском Институте изучения войны напомнили, что российские военные нанесли ракетный удар по дамбе на Криворожье. Сделали это для того, чтобы помешать проведению операций ВСУ на реке Ингулец.
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