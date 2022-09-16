Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Це черговий ракетний терор росіян.

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Окупанти вдарили по Кривому Рогу

За словами Резніченка, росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Є серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів".

Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Працюємо. Не панікуємо,

– наголосив очільник регіону.

Важливо зауважити, що не дивлячись на обстріли, є й гарні новини від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною три ворожі ракети.

"Дякую захисникам з повітряного командування "Схід", – зазначив Резніченко.

Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Вдень 16 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту, повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. У цей момент там лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, що це вже не вперше росіяни атакують Кривий Ріг. 14 вересня вони поцілили по дамбі Карачунівського водосховища.

До речі, росіяни вдарили відразу 7 ракета Х-22 з літаків стратегічної авіації.

15 вересня було зафіксовано два "прильоти" в районі гідротехнічних споруд. На щастя, обійшлось без жертв.

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