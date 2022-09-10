Про наслідки обстрілів розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Унаслідок ворожих атак є руйнування.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Уранці росіяни атакували Синельниківський район Дніпропетровщини. На території 2 агропідприємств пошкоджені 2 вантажівки й трактор, фактично зруйновані гараж та кузня. Там зафіксували 6 "прильотів" ракет С-300, через що утворилися вирви, глибиною до 7 метрів.

У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів уранці пошкоджені 10 житлових будинків, 12 господарчих будівель, газопровід та лінії електропередач. Люди, на щастя, не постраждали.

Зеленодольська громада двічі постраждала від обстрілів "Ураганами". У Великій Костромці пошкоджені 14 будинків та лінія електропередач. Постраждалих, на щастя, нема.

Окупанти тероризують Харків

На тлі потужного контрнаступу наших військ, окупанти продовжують тероризувати цивільне населення Харкова. Під вогнем "Ураганів" опинився Холодногірський район міста.

Під час обстрілів загинув 43-річний охоронець одного із підприємств. Ще двоє людей зазнали поранень. Крім того, в одному з будинків унаслідок влучань виникла пожежа. Ще кілька будинків пошкоджені.

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