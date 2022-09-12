Ці дані 12 вересня повідомило Оперативне командування "Південь".

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Росіяни вдарили "Градами" по електромережі

В Нікопольському районі ( що на Дніпропетровщині – 24 канал) "Гради" та важка артилерія гатили по території трьох громад – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській,

– повідомило командування.

Додали, що російські окупанти пошкодили:

приватні будинки;

ліцей;

а також електромережі.

"Масштаби руйнувань уточнюються. Людських втрат нема", – уточнило командування "Півдня".

Атака росіян по ТЕЦ: коротко

Орієнтовно о 19 годині 11 вересня в Україні оголосили про повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Дніпрі, Кременчуці та Павлограді. У Харкові люди побачили яскравий спалах і там спалахнула пожежа.

Після цього зникло світло на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та в інших областях.

Згодом радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що росіяни двома ракетами вдарили у Харківську ТЕЦ-5. Там була пожежа.

Вже 12 вересня міністр енергетики Герман Галущенко написав, що напередодні 11 вересня окупанти також обстріляли Зміївську ТЕС та 3 підстанції. На жаль, внаслідок цього за попередніми даними під час обстрілів загинули 4 енергетиків, троє поранених.

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