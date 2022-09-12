Ці дані 12 вересня повідомило Оперативне командування "Південь".

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Росіяни вдарили "Градами" по електромережі

В Нікопольському районі ( що на Дніпропетровщині – 24 канал) "Гради" та важка артилерія гатили по території трьох громад – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській,
– повідомило командування.

Додали, що російські окупанти пошкодили:

  • приватні будинки;
  • ліцей;
  • а також електромережі.

"Масштаби руйнувань уточнюються. Людських втрат нема", – уточнило командування "Півдня".

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