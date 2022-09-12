Эти данные 12 сентября сообщило Оперативное командование "Юг".

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Россияне ударили "Градами" по электросети

В Никопольском районе (что в Днепропетровской области – 24 канал) "Грады" и тяжелая артиллерия били по территории трех общин – Никопольской, Марганецкой и Красногригоровской,
– сообщило командование.

Добавили, что российские оккупанты повредили:

  • частные дома;
  • лицей;
  • а также электросети.

"Масштабы разрушений уточняются. Человеческих потерь нет", – уточнило командование "Юг".

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