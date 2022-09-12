Эти данные 12 сентября сообщило Оперативное командование "Юг".

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Россияне ударили "Градами" по электросети

В Никопольском районе (что в Днепропетровской области – 24 канал) "Грады" и тяжелая артиллерия били по территории трех общин – Никопольской, Марганецкой и Красногригоровской,

– сообщило командование.

Добавили, что российские оккупанты повредили:

частные дома;

лицей;

а также электросети.

"Масштабы разрушений уточняются. Человеческих потерь нет", – уточнило командование "Юг".

Атака россиян по ТЭЦ: коротко

Ориентировочно в 19 часов 11 сентября в Украине объявили о воздушной тревоге. Взрывы раздались в Днепре, Кременчуге и Павлограде. В Харькове люди увидели яркую вспышку и там вспыхнул пожар.

После этого исчез свет на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и в других областях.

Впоследствии советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что россияне двумя ракетами ударили в Харьковскую ТЭЦ-5. Там был пожар.

Уже 12 сентября министр энергетики Герман Галущенко написал, что накануне 11 сентября оккупанты также обстреляли Змиевскую ТЭС и 3 подстанции. К сожалению, в результате по предварительным данным во время обстрелов погибли 4 энергетиков, трое ранены.

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