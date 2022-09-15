Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Цими ударами росія ще раз хотіла продемонструвати свою силу, мовляв, її треба боятись, з нею треба спілкуватись і йти їй на поступки.

Зеленський демонструє абсолютно протилежну путіну поведінку

Подоляк зазначив, що Президент України приїхав у Ізюм. Він демонструє взагалі протилежний тип управління державою, її відносин з суспільством. Це зовсім не так, як звик путін. Тому аби завдати й психологічного удару Зеленському в тому числі й був завданий цей удар по гідротехнічних спорудах рідного міста Президента України.

Це все продумана тактика, продумана стратегія. І чим далі, тим краще ми будемо бачити справжнє обличчя росії, – зауважив радник голови Офісу Президента України.

Росія так вела й вестиме війну

Він продовжив, що в такому стилі росія і вела війну і далі вестиме. Вони збільшать кількість обстрілів крилатими ракетами об'єктів критичної інфраструктури.

"Якщо раніше вони це робили й казали, що десь поруч бачили військовий об'єкт, то зараз уже не маскують. Кажуть конкретно б'ємо по гідротехніці, по ТЕЦ, по трансформаторах, по транспортних вузлах тощо", – наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента України додав, що ми були готові до цього. Насправді вже виконані всі робити, щоб у Кривому Розі не сталось підтоплення.

Наші партнери тепер розуміють, що Україні треба швидше передавати системи ППО, аби таких ексцесів у нас було якомога менше,

– підкреслив він.

Росія намагається відвернути увагу від своїх поразок

Подоляк також сказав, що ще одна причина цих ударів – намагання росією прикрити свій відступ або, як вони кажуть, "передислокацію" військ на Харківському напрямку на користь Донецького.

"У них немає ніяких сумнівів, що на фронті вони будуть програвати. Однак для них важливо радіти з того, що вони завдають нам болю", – зазначив радник Голови Офісу Президента України.

Він додав, що й військове керівництво росії розуміє, що вони можуть бити лише по цивільній інфраструктурі. Бо ресурсно збільшити свою армію вони вже не можуть.

Це не означає, що у них немає зовсім ресурсів. Вони ще підвозять снаряди, боєприпаси тощо. Тому, я вважаю, що для ЗСУ нині ключовим завданням є бити по польових складах росіян,

– зауважив Подоляк.

Головна мета – підтопити Кривий Ріг

Радник голови Офісу Президента України підкреслив, що головною метою ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу було підтопити певну кількість домогосподарств у місті.

"Створити певні панічні настрої і показати саме Зеленському, мовляв, ми з тобою воюємо", – наголосив він.

Подоляк розповів, що росіяни нас абсолютно не знають. Вони вважають, що ми такі ж раби, як і вони. Тому й думають, що такими ударами психологічно зможуть вплинути на Президента України.

Проміжною ціллю, дійсно, могло бути й бажання знищити переправи ЗСУ через Інгулець. Утім і це не допоможе. У нас завжди є альтернативи, оскільки українці набагато креативніші і набагато потужніші за росіян. Зокрема, це демонструє і наш контрнаступ, коли ми меншими силами видавлюємо з української землі окупантів. Весь світ нині в захваті від українців.

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