Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Этими ударами россия еще раз хотела продемонстрировать свою силу, мол, ее надо бояться, с ней нужно общаться и идти ей на уступки.

Зеленский демонстрирует совершенно противоположный путь поведения

Подоляк отметил, что Президент Украины приехал в Изюм. Он показывает вообще противоположный тип управления государством, его отношений с обществом. Это совсем не так, как привык путин. Поэтому, чтобы нанести психологический удар Зеленскому в том числе, и был нанесен этот удар по гидротехническим сооружениям родного города Президента Украины.

Это все обмысленная тактика, обмысленная стратегия. И чем дальше, тем лучше мы будем видеть истинное лицо россии, – заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Россия так вела и будет вести войну

Он продолжил, что в таком стиле россия и вела войну и дальше будет вести. Они увеличат количество обстрелов крылатыми ракетами объектов критической инфраструктуры.

"Если раньше они это делали и говорили, что где-то рядом видели военный объект, то сейчас уже не маскируют. Говорят конкретно бьем по гидротехнике, по ТЭЦ, по трансформаторам, по транспортным узлам и тому подобное", – подчеркнул Подоляк.