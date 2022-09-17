Вода в Ингульце красная временно

Это объяснил глава районной военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он подчеркнул, что никакой опасности красная вода для города и жителей не несет.

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Относительно красного цвета воды в реке Ингулец. Все криворожцы знают, что такой цвет дает составляющая железной руды под названием гематит. Поэтому в нашем городе можно увидеть и красных воробьев, и красных собак. А сейчас – "красную воду",

– отметил Вилкул.

По его словам, отсыпка плотины ведется среди прочего и гематитом. А потому "ничего страшного – через несколько дней после промывки вода будет обычного цвета."

Справка. Гематит – это неорганическая составляющая Fe2O3, оксид железа.

Вилкул еще раз подчеркнул, что гематит никаких проблем не несет. В то же время отметил, что водозабор питьевой воды для города делают в другом месте, "где вода не красного цвета, а обычного".

Кратко об обстреле Кривого Рога

14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога 7 ракет. В результате чего повреждена гидротехническая инфраструктура, в Ингульце начал подниматься уровень воды. Жителей некоторых улиц решили эвакуировать.

15 сентября россия снова обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Также были зафиксированы прилеты по инфраструктурным объектам в Кировоградской области.

После массированных ракетных атак на Кривой Рог уровень воды в реке Ингулец вернулся в норму, подтопление жилых домов ликвидировали.

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