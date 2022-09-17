Кривой Рог беспощадно обстреливают уже три дня

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил во время брифинга, что враг три дня подряд беспощадно обстреливает город и "это не что иное, как террористические акты".

Внимание Россияне ударили по дамбе на Криворожье, чтобы помешать операциям ВСУ на реке Ингулец, – ISW

Россияне просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тысяч человек. За три дня – 13 крылатых ракет. "Искандер", "Иксы" и самые дорогие российские ракеты, которых у них всего несколько десятков – "Кинжал". Выглядит как безумие, но это – наша действительность,

– отметил Вилкул.

Военная администрация сразу после обстрелов, еще 14 сентября, создала Штаб по ликвидации последствий аварии на гидротехнических сооружениях города, в который вошли руководители и представители спасательных, коммунальных, аварийных и промышленных структур города. Штаб работает круглые сутки уже третий день.

По словам Вилкула, каждая новая ракета создает новые разрушения и очень усложняет работу. Однако город задействовал весь ресурс: и аварийный, и спасательный, и ресурс коммунальных и промышленных предприятий.

Еще раз подчеркну, все удары наносились по абсолютно гражданской инфраструктуре, не имеющей никакого отношения к военным. Это – ничто иное, как ничем не прикрытый терроризм, на который только и способна россия, терпящая на поле боя одно поражение за другим,

– подчеркнул Вилкул.

Последствия обстрелов и что уже удалось решить

Уровень воды в реке Ингулец уже возвращен на обычный уровень. Впрочем, на самых гидротехнических сооружениях возобновляемые работы продолжаются – серьезные разрушения.

Подтопление жилых домов ликвидировано. Продолжается откачка воды из придомовых территорий. Используются мотопомпы.

Снабжение питьевой воды возобновлено уже по всему городу.

Что касается красного цвета воды в реке Ингулец, то это не представляет опасности ни городу, ни жителям. После промывки вода будет обычного цвета.

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Что делать владельцам домов, которые были подтоплены

Всего, по данным районной администрации, было подтоплено более ста домов. В городе начали работу комиссии Центрально-Городского и Ингулецкого районов, которые фиксируют разрушения и ущерб.

Важно! С понедельника начнет работу "Мобильный офис". Сотрудники социальных служб и администраторы Центра предоставления административных услуг "Виза" будут выезжать непосредственно в районы, где произошли затопления и будут помогать пострадавшим оформлять заявки на материальную помощь из городского бюджета. Документы на материальную помощь пострадавшие также могут оформить в подразделе "Виза", которые есть во всех районах нашего города, или самостоятельно через приложение Дія. За консультациями можно обратиться в городскую горячую линию 15-20.

Обстрелы общин: ситуация на линии фронта

Противник ночью и после обеда обстрелял Зеленодольскую общину. Попали по центру Большой Костромки. В деревне в результате обстрела зафиксировали разрушение. К сожалению, погибли двое мужчин – 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. По данным РВА, он находится в больнице, его состояние средней тяжести.

В Никопольском районе под обстрел из "Градов" и тяжелой артиллерии попали город Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины.

В Никополе ранена 57-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и электропередачи.

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