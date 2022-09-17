В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на південнобузькому напрямку залишається досить складною та напруженою, але Сили оборони її контролюють. Час від часу окупанти наважуються на відчайдушні спроби покращити своє тактичне положення.

Зокрема, двічі протягом бойового дня росіяни спробували провести штурм за напрямками Правдине – Степова Долина та Архангельське – Іванівка. В обох випадках, попри підтримку танку Т-72 та БМП-2, вони успіху не мали. Загарбники, вкотре зазнавши втрат, відступили.

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Росіяни продовжують гатити по критичній інфраструктурі

Протягом дня окупанти завдали 4 авіаударів по позиціях українських захисників, а також ракетного удару по Криворіжжю. Окрім цього, росіяни знову обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини.

Загарбники продовжують атакувати критичну інфраструктуру в напрямку Кривого Рогу, щоб створити техногенну катастрофу, ускладнити рух українських військ та створити соціальне напруження.

Крилаті російські ракети повітряного базування Х-22 завдали суттєвих руйнацій гідротехнічним спорудам регіону. Співробітники ДСНС та аварійних служб посилено працюють над ліквідацією атаки.

Водночас у Зеленодольській громаді, обстрілюючи мирні населені пункти, окупанти вбили двох чоловіків у Великій Костромці. Ще один цивільний зазнав поранення. У селі є руйнування, проте їхні масштаби наразі уточнюють.

По Нікопольщині загарбники гатили з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вони обстріляли 3 населені пункти:

Нікополь,

Іллінку,

Мар'ївку.

Пошкоджень зазнали 3 приватні будинки та газогін. Окрім цього, постраждали двоє мирних жителів.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Втрати окупантів на Півдні 16 вересня

Українська авіація завдала 15 ударів по розташуванню окупаційних підрозділів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, зокрема по:

районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур'ївки,

пункту управління в Херсоні,

станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці,

альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.

Підтверджені втрати загарбників становлять:

33 окупанти,

2 танки,

гаубиця "Мста-Б",

мобільний міномет калібром 122 міліметри,

9 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати окупаційної армії встановлюють.

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У Чорному морі перебувають 3 ракетоносці

Корабельне угруповання ворожого флоту, яке складається з 11 кораблів та катерів, обрало для укриття від уражень та шторму південне узбережжя Криму. Напоготові залишилися:

3 надводні ракетоносії з 24 крилатими "Калібрами" на борту,

4 великі десантні кораблі.

Загроза ворожих ракетних ударів досі зберігається. Тому захисники закликали мирних жителів:

дотримуватися норм та правил безпеки,

не нехтувати попередженням про повітряну тривогу,

ретельно перевіряти інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів,

не поширювати інформацію, що може зорієнтувати ворога та зашкодити підрозділам ЗСУ під час деокупації територій.

"Залиште окупантам можливість втратити всі шанси на успіх. Перемога – у нас попереду, і ми до неї неухильно наближаємось!" – підсумували в ОК "Південь".

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