Відповідну інформацію повідомили в Генштабі у вечірньому зведенні 16 вересня. Там пояснили, що втрати окупантів уточнюються.

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ЗСУ перешкодило поповненню росіян резервами

У Генштабі ЗСУ пояснили, що ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога.

У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами,

– повідомили ЗСУ.

Додали, що в зону ураження потрапили 2 райони зосередження живої сили та бойової техніки росіян. Окрім того, 16 вересня:

наша авіація уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки противника і один опорний пункт. Втрати ворога уточнюються;

підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один ворожий безпілотник.

У Генеральному штабі ЗСУ пояснили, що підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів та завдали їм втрат в районі Веселої Долини, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки та Новомихайлівки.

Росіяни втратили понад 50 тисяч одиниць особового складу

Станом на ранок 16 вересня від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили 54 050 загарбників. Також в окупантів вже немає понад 2 тисяч танків, 168 засобів ППО, 250 літаків, 216 гелікоптерів та багато сотень іншої техніки.

Ба більше, розвідка Великої Британії назвала найкритичніші ланки в укомплектуванні російської армії. Там пояснили: якщо техніка у ворога ще є, то з живою силою виникають проблеми. Тобто розвідка назвала найкритичнішими ланками росіян:

бойову піхоту,

а також молодших командирів.

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