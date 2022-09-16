Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 200 окупантів. Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 16 вересня.

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Крім того, ворог має значні втрати у техніці. Зокрема від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили майже 2200 танків, понад 4600 бойових броньованих машин та 250 літаків.

Актуальні втрати ворога

  • особового складу – приблизно 54050 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 2199 (+6) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 4690 (+8) одиниць,
  • артилерійських систем – 1302 (+7) одиниць,
  • РСЗВ – 312 (+1) одиниці,
  • засоби ППО – 168 (+1) одиниць,
  • літаків – 250 одиниць,
  • гелікоптерів – 216 (+1) одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 одиниць,
  • крилаті ракети – 233 одиниці,
  • кораблі та катери – 15 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) одиниць,
  • спеціальна техніка – 121 (+1) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Яка ситуація на головних напрямках фронту

У Генеральному штабі розповіли, що окупанти досі намагаються повністю захопити Донецьку область.

  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася.
  • На Сіверському напрямку росіяни обстріляли Лугівку на Сумщині.
  • На Харківському напрямку ворог відкривав вогонь з території своєї держави по Гоптівці, Козачій Лопані, Малій Вовчій, Зибиному та Стрілечій.
  • На Слов'янському напрямку під вогонь потрапила Дворічна та Гороховатка.
  • На Краматорському – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне.
  • На Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе.
  • На Авдіївському – Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не проводили активних дій, однак обстрілювали лінію зіткнення.
  • На Південнобузькому – ворог гатив з артилерії по всій лінії зіткнення.

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