Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 200 окупантів. Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 16 вересня.

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Крім того, ворог має значні втрати у техніці. Зокрема від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили майже 2200 танків, понад 4600 бойових броньованих машин та 250 літаків.

Актуальні втрати ворога

особового складу – приблизно 54050 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 2199 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4690 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 1302 (+7) одиниць,

РСЗВ – 312 (+1) одиниці,

засоби ППО – 168 (+1) одиниць,

літаків – 250 одиниць,

гелікоптерів – 216 (+1) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 одиниць,

крилаті ракети – 233 одиниці,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) одиниць,

спеціальна техніка – 121 (+1) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Яка ситуація на головних напрямках фронту

У Генеральному штабі розповіли, що окупанти досі намагаються повністю захопити Донецьку область.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли Лугівку на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог відкривав вогонь з території своєї держави по Гоптівці, Козачій Лопані, Малій Вовчій, Зибиному та Стрілечій.

На Слов'янському напрямку під вогонь потрапила Дворічна та Гороховатка.

На Краматорському – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне.

На Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе.

На Авдіївському – Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не проводили активних дій, однак обстрілювали лінію зіткнення.

На Південнобузькому – ворог гатив з артилерії по всій лінії зіткнення.

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