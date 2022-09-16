Про основні події 205 дня російсько-українського протистояння читайте на 24 каналі.

Що було раніше Обстріли Кривого Рогу та масове поховання біля Ізюма: основне за 204 день війни

06:30 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстріляли Харків. Одне з влучань – у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо, постраждалих немає.

05:52 Окупанти знову атакували Харків. Про вибухи в місті повідомили о 3:30. Було 2 вибухи, пусків з землі люди не помічали.

04:18 Лише нещодавно Україна отримала новий пакет допомоги від США. А на сайті Білого дому вже з'явився Меморандум держсекретаря про виділення наступного. Президент США Джо Байден делегував держсекретареві повноваження виділити Україні до 600 мільйонів доларів на оборонні вироби та послуги, а також на військову освіту.

03:38 З напрямку Чорного моря ворожий Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі Очакова. На щастя, минулося без жертв.

03:33 Корабельне угруповання ворожого флоту налічує 13 одиниць кораблів. Вони продовжують маневрувати вздовж кримського узбережжя. Окупанти тримають напоготові 3 надводних та 1 підводний ракетоносії, на бортах яких є 28 крилатих "Калібрів".

02:31 У Нікополі Дніпропетровської області виявили залишки іранського безпілотника Shahed-136 (за російським маркуванням – "Герань-2").

01:28 У російських Валуйках трапилась "бавовна". Очевидно, що загарбники знову обстріляли самі себе. Росіяни скаржаться на відсутність світла.

00:24 Наші сили ППО збили чергову ракету типу "Калібр" над Одесою. Бойовий снаряд окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

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