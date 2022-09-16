Только за сутки ряды "двухсотых" пополнили 200 оккупантов. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 16 сентября.
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Кроме того, враг имеет значительные потери в технике. В частности, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли почти 2200 танков, более 4600 боевых бронированных машин и 250 самолетов.
Актуальные потери врага
- личного состава – примерно 54 050 (+200) человек ликвидировано,
- танков – 2 199 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 690 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 1 302 (+7) единицы,
- РСЗО – 312 (+1) единиц,
- средств ПВО – 168 (+1) единиц,
- самолетов – 250 единиц,
- вертолетов – 216 (+1) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 единиц,
- крылатых ракет – 233 единицы,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 550 (+28) единиц,
- специальной техники – 121 (+1) единица.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Какая ситуация на главных направлениях фронта
В Генеральном штабе рассказали, что оккупанты до сих пор пытаются полностью захватить Донецкую область.
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
- На Северском направлении россияне обстреляли Луговку в Сумской области.
- На Харьковском направлении враг открывал огонь с территории своего государства по Гоптовке, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелечей.
- На Славянском направлении под огонь попали Двуречная и Гороховатка.
- На Краматорском – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное.
- На Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое.
- На Авдеевском – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не проводили активных действий, однако обстреливали линию столкновения.
- На Южнобужском – враг бил из артиллерии по всей линии столкновения.
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