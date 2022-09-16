Только за сутки ряды "двухсотых" пополнили 200 оккупантов. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 16 сентября.

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Кроме того, враг имеет значительные потери в технике. В частности, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли почти 2200 танков, более 4600 боевых бронированных машин и 250 самолетов.

Актуальные потери врага

личного состава – примерно 54 050 (+200) человек ликвидировано,

танков – 2 199 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4 690 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 1 302 (+7) единицы,

РСЗО – 312 (+1) единиц,

средств ПВО – 168 (+1) единиц,

самолетов – 250 единиц,

вертолетов – 216 (+1) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 единиц,

крылатых ракет – 233 единицы,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 550 (+28) единиц,

специальной техники – 121 (+1) единица.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Какая ситуация на главных направлениях фронта

В Генеральном штабе рассказали, что оккупанты до сих пор пытаются полностью захватить Донецкую область.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

На Северском направлении россияне обстреляли Луговку в Сумской области.

На Харьковском направлении враг открывал огонь с территории своего государства по Гоптовке, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелечей.

На Славянском направлении под огонь попали Двуречная и Гороховатка.

На Краматорском – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное.

На Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое.

На Авдеевском – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не проводили активных действий, однако обстреливали линию столкновения.

На Южнобужском – враг бил из артиллерии по всей линии столкновения.