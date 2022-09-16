У місцевих соцмережах поширюють інформацію, що терміново потрібна кров для курсантів академії мвд, інформує 24 канал. Зокрема, йдеться про пряме влучання у КамАЗ з 19-річними хлопцями.

До речі Росіяни влаштували окремий бізнес на мобілізації: як живуть люди на окупованих територіях

Курсанти згоріли живцем

У соцмережах пишуть, що більша частина курсантів загинула, згорівши живцем. Користувачі соцмереж пишуть, що тих, хто вижив, – вкрай мало і вони в тяжкому стані.

Людей закликають здавати кров у Донецьку станцію переливання крові.

Окупанти мобілізують студентів на Донбасі

Російські загарбники на тлі шалених втрат у війні проти України шукають резерви та проводять примусову мобілізацію на окупованій території Донбасу. При цьому матері студентів бунтують проти мобілізації, на що окупаційній владі байдуже.

Окупанти хапають людей просто на вулицях та кидають на фронт. Для того, щоб мобілізувати людей, загарбники навіть вдаються до катувань. Дійшло до того, що в окупованій Горлівці на вулицях не залишилося чоловіків, які покинули місто чи переховуються від мобілізації.

Нещодавно правозахисники заявляли, що росіяни незаконно забрали до своєї армії понад 100 тисяч чоловіків з окупованого Донбасу. При цьому майже чверть цих людей вже загинули.

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомляли, що з гірничого технікуму в окупованому Торезі посмертно відрахували третину студентів. Відомо, що росіяни кидають людей з окупованих територій у перші ряди фронту як "гарматне м'ясо".

Ще в березні у полон українських військових потрапили мобілізовані з Донбасу. Тоді вони зізнавалися, що до мобілізації навіть ніколи не стріляли.

Варто зазначити, що українців закликають повідомляти про факти, коли окупанти проводять примусову мобілізацію.

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