Так, з гірничого технікуму в окупованому Торезі відрахували третину студентів. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. Ці студенти були "мобілізовані".
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Студенти загинули
Відрахували з навчання людей посмертно. Відомо, що це були місцеві хлопці.
Очевидно, що така кількість загиблих є не лише через молодий вік студентів, а й тому, що росіяни кидають людей з окупованих територій у перші ряди фронту – на "гарматне м'ясо".
Як "мобілізують" на окупованих територіях
- Загарбники проводили незаконну примусову "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях. Чоловіків хапають просто на вулицях. При цьому людей можуть катувати чи навіть розстрілювати.
- Правозахисники публікували дані, що росіяни незаконно забрали до своєї армії понад 100 тисяч чоловіків з окупованого Донбасу. Майже чверть цих людей вже загинули в боях.
- У вересні українські військові взяли у полон "мобілізованих" з Лисичанська. Росіяни лише у липні окупували це місто. Вони навіть не встигли розібрати завали, як вже провели "мобілізацію".
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