Так, з гірничого технікуму в окупованому Торезі відрахували третину студентів. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. Ці студенти були "мобілізовані".

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Студенти загинули

Відрахували з навчання людей посмертно. Відомо, що це були місцеві хлопці.

Очевидно, що така кількість загиблих є не лише через молодий вік студентів, а й тому, що росіяни кидають людей з окупованих територій у перші ряди фронту – на "гарматне м'ясо".

Як "мобілізують" на окупованих територіях

Загарбники проводили незаконну примусову "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях. Чоловіків хапають просто на вулицях. При цьому людей можуть катувати чи навіть розстрілювати.

Правозахисники публікували дані, що росіяни незаконно забрали до своєї армії понад 100 тисяч чоловіків з окупованого Донбасу. Майже чверть цих людей вже загинули в боях.

У вересні українські військові взяли у полон "мобілізованих" з Лисичанська. Росіяни лише у липні окупували це місто. Вони навіть не встигли розібрати завали, як вже провели "мобілізацію".

Зверніть увагу! Українська влада просить людей з окупованих територій повідомляти про примусову "мобілізацію". Людям гарантують анонімність та безпеку.

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