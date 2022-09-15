Так, з гірничого технікуму в окупованому Торезі відрахували третину студентів. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. Ці студенти були "мобілізовані".

Важливо Росіяни влаштували окремий бізнес на мобілізації: як живуть люди на окупованих територіях

Студенти загинули

Відрахували з навчання людей посмертно. Відомо, що це були місцеві хлопці.

Очевидно, що така кількість загиблих є не лише через молодий вік студентів, а й тому, що росіяни кидають людей з окупованих територій у перші ряди фронту – на "гарматне м'ясо".

Як "мобілізують" на окупованих територіях

До теми – біля Луганська продовжується масова примусова "мобілізація": відео