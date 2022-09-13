Про це 24 каналу розповіли військові. Так, загарбники ще навіть не встигли розібрати завали після боїв, але вже почали шукати поповнення до лав своєї армії.

До речі Лисичанськ поки не під контролем ЗСУ, але ми там працюємо, – Гайдай

ЗСУ зайшли в Лисичанськ

Коли почався активний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наші військові вже є на околицях Лисичанська.

Спочатку він не озвучував деталі, але згодом підтвердив, що ЗСУ справді зайшли в місто, хоч воно ще не під контролем українських сил. Наші воїни вже там та працюють.

Примусова мобілізація на окупованих територіях

Російські загарбники проводили незаконну примусову "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях. Влада просила українців повідомляти про відповідні факти.

Чоловіків хапали просто на вулицях. Тих, хто відмовлявся, могли катувати та навіть розстріляти.

За інформацією правозахисників, росіяни незаконно мобілізували до свого війська понад 100 тисяч чоловіків з окупованого Донбасу. Майже чверть цих людей вже загинула в боях.

Річ у тім, що росіянам лиш потрібно "гарматне м'ясо", тому вони кидають людей з окупованих територій у перші ряди фронту.

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