Звати узбека Ахмедов Мухредін Салі-огли. Йому всього 22 роки.
До речі Українські військові взяли у полон "мобілізованих" з Лисичанська
Пішов на війну через гроші
Узбека взяли в полон на околицях Балаклії. У ЗСУ звернулись до громадян Узбекистану та представників інших тюркських народів. Наголосили, що не варто їхати на війну в Україну як російське гарматне м'ясо і вмирати за путіна.
Залишайтеся вдома та несіть благо своїм країнам,
– закликали військові.
Розмова з першим полоненим узбеком: відео
Тисячі окупантів взяли в полон
Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області українські військові взяли у полон російських військових високих чинів, зокрема офіцерів. Загалом у полон потрапили тисячі росіян. Окупанти залишали напризволяще багато техніки та боєприпасів й тікали.
Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що кількість полонених загарбників стрімко поповнюється не лише на Харківському напрямку, але й на Херсонському.
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