Звати узбека Ахмедов Мухредін Салі-огли. Йому всього 22 роки.

До речі Українські військові взяли у полон "мобілізованих" з Лисичанська

Пішов на війну через гроші

До вербування жив у Москві, був студентом московського ВНЗ. Виправдовується, що до ПВК вступив, бо були потрібні гроші.

Узбека взяли в полон на околицях Балаклії. У ЗСУ звернулись до громадян Узбекистану та представників інших тюркських народів. Наголосили, що не варто їхати на війну в Україну як російське гарматне м'ясо і вмирати за путіна.

Залишайтеся вдома та несіть благо своїм країнам,

– закликали військові.

Розмова з першим полоненим узбеком: відео

Тисячі окупантів взяли в полон

Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області українські військові взяли у полон російських військових високих чинів, зокрема офіцерів. Загалом у полон потрапили тисячі росіян. Окупанти залишали напризволяще багато техніки та боєприпасів й тікали.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що кількість полонених загарбників стрімко поповнюється не лише на Харківському напрямку, але й на Херсонському.

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