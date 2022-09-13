Зовут узбека Ахмедов Мухредин Сали-оглы. Ему всего 22 года.
Кстати Украинские военные взяли в плен "мобилизованных" из Лисичанска
Пошел на войну из-за денег
Узбека взяли в плен в окрестностях Балаклеи. В ВСУ обратились к гражданам Узбекистана и представителям других тюркских народов. Подчеркнули, что не стоит ехать на войну в Украину как российское пушечное мясо и умирать за путина.
Оставайтесь дома и несите благо своим странам,
– призывали военные.
Разговор с первым пленным узбеком: видео
Тысячи оккупантов взяли в плен
Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области украинские военные взяли в плен русских военных высоких чинов, в том числе офицеров. В общей сложности в плен попали тысячи россиян. Оккупанты оставляли на произвол судьбы много техники и боеприпасов и убегали.
Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что количество пленных захватчиков стремительно пополняется не только на Харьковском направлении, но и на Херсонском.
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