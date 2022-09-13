Об этом 24 каналу рассказали военные. Так, захватчики еще даже не успели разобрать завалы после боев, но уже начали искать пополнение в ряды своей армии.

Кстати Лисичанск пока не под контролем ВСУ, но мы там работаем, – Гайдай

ВСУ зашли в Лисичанск

Когда началось активное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что наши военные уже в окрестностях Лисичанска.

Сначала он не озвучивал детали, но потом подтвердил, что ВСУ действительно зашли в город, хотя он еще не под контролем украинских сил. Наши воины уже там и работают.

Принудительная мобилизация на оккупированных территориях

Российские захватчики проводили незаконную принудительную "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. Власти просили украинцев сообщать о соответствующих фактах.

Мужчин хватали прямо на улицах. Тех, кто отказывался, могли пытать и даже расстрелять.

По информации правозащитников, россияне незаконно мобилизовали в свое войско более 100 тысяч мужчин из оккупированного Донбасса. Почти четверть людей уже погибла в боях.

Дело в том, что россиянам только нужно "пушечное мясо", поэтому они бросают людей с оккупированных территорий в первые ряды фронта.

Может заинтересовать – эксперт уверен, что скоро будут бои за Лисичанск: видео