Внаслідок ефективної роботи ЗСУ російські війська вимушені тікати з територій, що захопили з 24 лютого. Однак не всім окупантам вдається оперативно покинути звільнені українською армією населені пункти. Чимало путінських вояк потрапляє в полон.

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Невідомо, чи наступали, чи відступали

Один з полонених загарбників у відео розповів, що їхав "у сторону під Ізюмом". Проте не зміг пояснити: прямував туди, бо російська армія відступала чи готувалась до атаки.

На запитання, "навіщо пішов воювати", окупант лаконічно відповів, що долб**об.

Відео допиту полоненого росіянина-долб**об (присутня нецензурна лексика) / телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Боса і розгублена "друга армія світу"

Окрім відсутності розуміння у загарбників, "як" і "для чого" воювати, у них досить часто проблеми з військовою формою. Один з полонених окупантів виявився босим.

Фото босого і жалюгідного полоненого росіянина / телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Нагадаємо, що російська армія бере у свої лави хлопців з наймолодшого віку. Нещодавно стало відомо, що на Харківщині ЗСУ взяли в полон 20-річних російських військових.

Загалом, на думку військового експерта Павла Нарожного, кількість загарбників, що зараз у полоні, від 5 до 10 тисяч. Для них навіть почали звільняти СІЗО.

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