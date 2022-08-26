росія, яка стрімко втрачає своє "гарматне м'ясо, продовжує незаконну мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях. Олександр Смирнов – керівник Національного інформаційного бюро – розповів, як важливо офіційно повідомляти про відповідні факти.

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Примусова мобілізація мирного населення на окупованих територіях чи навіть залучення цивільних людей до організації військових операцій є воєнним злочином і призводить до брутальних порушень прав і свобод людини,

– наголосив він.

Людям, які надішлють інформацію, гарантують анонімність. Смирнов наголосив, що Мінреінтеграції та НІБ дбають про те, щоб дані у жодному випадку не стали публічними.

Як повідомити про незаконну мобілізацію

Повідомити про незаконну мобілізацію українці можуть на сайті НІБ. Окрім того, якщо є відео або фотодокази, їх варто надіслати у чатботи телеграму або вайберу.

Як дані при наявності варто подавати:

прізвище ім'я та по батькові незаконно мобілізованих;

стать та дату народження;

контактні дані;

вид діяльності;

громадянство;

місце, де людина перебуває наразі;

обставини примусової мобілізації;

інформацію, чи має людина поранення;

тощо.

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