росія, яка стрімко втрачає своє "гарматне м'ясо, продовжує незаконну мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях. Олександр Смирнов – керівник Національного інформаційного бюро – розповів, як важливо офіційно повідомляти про відповідні факти.
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Примусова мобілізація мирного населення на окупованих територіях чи навіть залучення цивільних людей до організації військових операцій є воєнним злочином і призводить до брутальних порушень прав і свобод людини,
– наголосив він.
Людям, які надішлють інформацію, гарантують анонімність. Смирнов наголосив, що Мінреінтеграції та НІБ дбають про те, щоб дані у жодному випадку не стали публічними.
Як повідомити про незаконну мобілізацію
Повідомити про незаконну мобілізацію українці можуть на сайті НІБ. Окрім того, якщо є відео або фотодокази, їх варто надіслати у чатботи телеграму або вайберу.
Як дані при наявності варто подавати:
- прізвище ім'я та по батькові незаконно мобілізованих;
- стать та дату народження;
- контактні дані;
- вид діяльності;
- громадянство;
- місце, де людина перебуває наразі;
- обставини примусової мобілізації;
- інформацію, чи має людина поранення;
- тощо.
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