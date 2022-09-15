Так, из горного техникума в оккупированном Торезе отчислили треть студентов. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Эти студенты были "мобилизованы".

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Студенты погибли

Отчислили из учебы посмертно. Известно, что это были местные ребята.

Очевидно, что такое количество погибших не только из-за молодого возраста студентов, но и потому, что россияне бросают людей с оккупированных территорий в первые ряды фронта – на "пушечное мясо".

Как "мобилизуют" на оккупированных территориях

Захватчики проводили незаконную принудительную "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. Мужчин хватают прямо на улицах. При этом людей могут пытать или даже расстреливать.

Правозащитники публиковали данные, что россияне незаконно забрали в свою армию более 100 тысяч мужчин с оккупированного Донбасса. Почти четверть людей уже погибла в боях.

В сентябре украинские военные взяли в плен "мобилизованных" из Лисичанска. Россияне только в июле оккупировали этот город. Они даже не успели разобрать завалы, как уже провели "мобилизацию".

Обратите внимание! Украинские власти просят людей с оккупированных территорий сообщать о принудительной "мобилизации". Людям гарантируют анонимность и безопасность.

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