Росіяни виловлюють людей, щоб відправити на війну

Незаконну "мобілізацію" громадян України росіяни проводять вже багато місяців. Про нові випадки журналістам 24 каналу повідомили мешканці окупованого Донбасу.

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Російські військові виловлюють чоловіків прямо посеред вулиці. Далі їх затягують у бус і везуть в невідомому напрямку. На жодні обурення людей вони не реагують.

Окупанти заганяють мешканців Донбасу у бус, щоб мобілізувати: відео

У квазіреспубліках почалася нова хвиля "мобілізації"

Напередодні у мережі з'явилося відео, як російський військовий "мобілізовує" мешканця Донбасу палкою по спині. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що, найімовірніше, росіяни почали нову хвилю "мобілізації" на окупованих територіях. Кремль не оголошує загальну мобілізацію у росії, то ж поповнює колосальні втрати на фронті мешканцями Донбасу.

У Горлівці вже зникли всі чоловіки призовного віку. У місті залишилися лише жінки, діти та люди похилого віку. Місцеві мешканці не хочуть бути "гарматним м'ясом" росіян, то ж рятуються втечею. Раніше мобілізовані з Горлівки, яких відправили на Херсонський напрямок, перестали виходити на зв'язок. А все тому, що вони відмовилися брати участь у бойових діях.

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Мешканці окупованих територій Луганської та Донецької областей обурюються через такі дії росіян. Адже не хочуть воювати на стороні агресора проти своїх співгромадян. Самі ж окупанти використовують українців як "гарматне м'ясо" – посилають в бій першими, без зброї та без підготовки.

Що робити, якщо росіяни намагаються втягнути вас у своє військо

Ви можете звернутися в Національне інформаційне бюро, яке обіцяє повну конфіденційність. Зробити це можна:

за номером гарячої лінії 1648;

для дзвінків з-за кордону – +38 (044)-287−81−65;

на сайті бюро;

у чат-боті у Viber;

чат-боті в Telegram.

Рекомендації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій про те, що робити, аби вас не мобілізували:

уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з російських "військкоматів";

змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використовувати;

за можливості змініть місце проживання, а ще краще – евакуюйтеся.

Якщо вас таки мобілізують, то ігноруйте ворожі накази та за першої ж нагоди здайтеся у полон ЗСУ.

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