Зокрема, від озброєних загарбників страждають жителі тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Росіяни нападають на звичайних перехожих.

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Окупанти продовжують "мобілізовувати" жителів Луганщини

У мережі з'явилося відео з тимчасово окупованої Луганщини, на якому видно, як озброєний загарбник в балаклаві "перевіряє" документи у місцевого жителя. Після цього окупант б'є його палицею.

Після "перевірки документів" палицями "мобілізують" на фронт,

– мовиться у підписі до відео.

Найімовірніше, інцидент трапився у Молодогвардійську, який окупували ще у 2014 році. Що далі трапилося з чоловіком, наразі точно невідомо.

Проте його цілком могли "мобілізувати", зважаючи на те, що окупантам дуже бракує "гарматного м'яса", яким часто стають саме жителі квазіреспублік.

Дивіться відео, як окупант побив перехожого після "перевірки документів":

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У Донецьку чоловіків на вулиці вантажать в автобуси

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що, найімовірніше, в тимчасово окупованому Донецьку також почалася нова хвиля "мобілізації"

Як повідомляють наші джерела, на виїзді з Донецька на Маріупольській розвилці сьогодні (15 вересня – 24 канал) окупанти зупиняли всі автобуси в бік Волновахи та Маріуполя,

– додав радник міського голови.

Усіх чоловіків, які не мають реєстрації в Маріуполі, Волновасі та районах, повертали в місто. Частково їх одразу ж вантажили в автобус із військовими у формі бойовиків квазіреспубліки на Донеччині.

Зверніть увагу! У Донецьку російські окупанти знайшли "нове джерело" поповнення своїх шалених втрат у живій силі. Вони почали відправляти на передову хворих.

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