В українській розвідці повідомили, що в окупованій Горлівці розшукують чоловіків призовного віку. Окупанти проводять облави у громадських місцях, зокрема на Центральному ринку, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.

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Мобілізовані, які відмовилися воювати, не виходять на зв'язок

Окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під "мобілізацію", оскілки чоловіки вже навчені гірким досвідом інших жителів Горлівки. Повідомляється, що з окупованого міста втекла велика кількість чоловіків.

Натомість ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку,

– повідомили в ГУР МО.

Також в українській розвідці розповіли, що чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9 окремого полку морської піхоти 1 армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв'язок з 11 вересня.

У ГУР МО зазначили, що ці чоловіки перебували в окупованих районах Херсонської області. Та після того, як вони відмовились брати участь у бойових діях, зв'язок з ними був втрачений.

"Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї", – йдеться у повідомленні.

Росія відчуває брак живої сили

Росія зіткнулася із проблемами у війні проти України, оскільки зазнає серйозних втрат. Станом на 15 вересня в Україні було ліквідовано 53 850 окупантів. Яка кількість поранених окупантів – не відомо. Відтак, втрати росії можуть бути ще більшими.

На тлі втрат росіяни продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські окупанти знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі та відправляють на передову хворих.

Раніше в ГУР МО повідомили, що в центральних та південно-східних регіонах росії прихована мобілізація зазнає невдач. Через це в міноборони росії вирішили збільшити кількість найманців пвк "вагнера".

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