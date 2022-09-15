В украинской разведке сообщили, что в оккупированной Горловке разыскивают мужчин призывного возраста. Оккупанты проводят облавы в общественных местах, в частности на Центральном рынке, магазинах, ТЦ, АЗС и т.д.

Кстати В каком случае россия может собрать еще 300 – 350 тысяч военных: предположение эксперта

Мобилизированные, отказавшиеся воевать, не выходят на связь

Оккупанты не могут набрать достаточное количество людей под "мобилизацию", поскольку мужчины уже научены горьким опытом других жителей Горловки. Сообщается, что из оккупированного города сбежало большое количество мужчин.

Эти меры существенно увеличивают социальное напряжение – на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди,

– сообщили в ГУР МО.

Также в украинской разведке рассказали, что мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9 отдельного полка морской пехоты 1 армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября.

В ГУР МО отметили, что эти мужчины находились в оккупированных районах Херсонской области. Но после того, как они отказались участвовать в боевых действиях, связь с ними была потеряна.

"Последняя информация, которая поступала от них: российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия", – говорится в сообщении.

россия испытывает нехватку живой силы

россия столкнулась с проблемами в войне против Украины, поскольку несет серьезные потери. По состоянию на 15 сентября в Украине было ликвидировано 53 850 оккупантов. Какое количество раненых оккупантов – неизвестно. Следовательно, потери россии могут быть еще больше.

На фоне потерь россияне продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские оккупанты нашли "новый источник" пополнение потерь в живой силе и отправляют на передовую больных.

Ранее в ГУР МО сообщили, что в центральных и юго-восточных регионах россии скрытая мобилизация терпит неудачу. Поэтому в минобороны россии решили увеличить количество наемников чвк "вагнера".

Вас это может заинтересовать – оккупанты в Харьковской области признали преимущество ВСУ: смотрите видео