В частности, от вооруженных захватчиков страдают жители временно оккупированных территорий Донбасса и Луганской области. Россияне нападают на обычных прохожих.

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Оккупанты продолжают "мобилизировать" жителей Луганщины

В сети появилось видео с временно оккупированной Луганской области, на котором видно, как вооруженный захватчик в балаклаве "проверяет" документы у местного жителя. После этого оккупант бьет его палкой.

После "проверки документов" палками мобилизируют на фронт,

– говорится в подписи к видео.

Скорее всего, инцидент произошел в Молодогвардейске, оккупированном еще в 2014 году. Что дальше случилось с мужчиной, пока точно неизвестно.

Однако его вполне могли "мобилизировать", учитывая, что оккупантам очень не хватает "пушечного мяса", которым часто становятся именно жители квазиреспублик.

Смотрите видео, как оккупант избил прохожего после "проверки документов":

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В Донецке мужчин на улице грузят в автобусы

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что, вероятнее всего, во временно оккупированном Донецке также началась новая волна "мобилизации"

"Как сообщают наши источники, на выезде из Донецка на Мариупольской развилке сегодня (15 сентября – 24 канал) оккупанты останавливали все автобусы в сторону Волновахи и Мариуполя", – добавил советник городского головы.

Всех мужчин, не имеющих регистрации в Мариуполе, Волновахе и районах, возвращали в город. Частично их сразу же грузили в автобус с военными в форме боевиков квазиреспублики в Донецкой области.

Обратите внимание! В Донецке российские оккупанты нашли "новый источник" пополнение своих безумных потерь в живой силе. Они начали отправлять на передовую больных.

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