Після деокупації вдалося побачити, чим окупанти займалися в українському місті. Зокрема окупанти перевіряли особисті справи не лише дорослих, але й дітей, що жили у Куп'янську, передає 24 канал.

Важливо 400 людей у камері на 140: у Куп'янську окупанти тримали незаконно ув'язнених у жахливих умовах

Райвідділ зі слідами крові, алкоголь та шприці

Після окупації райвідділ зайняли так звані поліцейські, зокрема і привезені з квазіреспубліки "лнр". У кабінеті "начальника" залишилося багато російської символіки, зокрема: портрет путіна та герби.

Всі таблички окупанти змінили на надписи російською. Місцями звичайною ручкою виправляли "вихід" на "выход". Відомо, що у відділі розташовувався їх особовий склад і камери для утримування незаконно ув'язнених. Місцеві кажуть, що в камери, які були розраховані десь на 140 людей, впихували приблизно 400.

Також є кімнати, в яких матраци на і під ліжками. В одній із камер сліди крові, багато алкоголю, блістерів із ліками, шприці. Вилучену мисливську зброю окупанти зберігали у кабінетах. Там же були і теплий одяг для "полиции" з маркуванням фабрики, що розташована у Москві.

Що знайшли у райвідділку, де були окупанти / Фото 24 каналу

Відступаючи ворог спалив частину документів та архів. Однак з того, що вціліло, можна побачити, що ворог перевіряв документи навіть на дітей. Хоча загарбники і втопили свої мобільні телефони, очевидці знайшли сім-карту з Узбекистану.

Ворог вів статистику злочинів

У документах є статистика про злочини на території "лнр". Судячи з них, у період з 12 по 19 серпня відбулося аж 86 крадіжок.



Статистика колаборантів, яких окупанти брали у "поліцію" / Фото 24 каналу

Довідка. Куп'янськ – місто Харківської області та районний центр Куп'янського району. Воно розташоване на річці Осколі (притоці Сіверського Дінця). Це другий найбільший залізничний вузол Харківської області (після Харкова), що розташований неподалік від кордону з росією: лише за 40 кілометрів.

З 27 лютого 2022 року Куп'янськ був окупований росією. Однак 10 вересня 2022 року Збройні Сили України звільнили місто. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Куп'янськ є основним логістичним вузлом щодо забезпечення ізюмського угруповання російських військ. Адже там проходить залізниця та є перехрестя автомобільних шляхів.