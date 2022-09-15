Також в камерах залишились сліди крові. Як тікали російські загарбники, похапцем знищуючи всі докази своїх злочинів, та що залишили після себе читайте у ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

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Росіяни утримували 4 сотні людей у камері на 140

Куп'янськ до звільнення ЗСУ 10 вересня був так званим "центром" окупованої території.

В цьому кабінеті працював "керівник" так званої "поліції" Куп'янська, з собою він привіз плакати, герби і навіть грамоти,

– розповів оперативний співробітник СБУ.

Він також пояснив, що у райвідділі розташовувалася так звана "адміністрація" окупантів. "Поліцейські" сиділи там, у тому числі й ті, кого привезли з квазіреспубліки на Луганщині.



Кабінет так званого "керівника поліції" Куп'янська / Фото Анни Черненко

Працівник СБУ показав, що тікаючи, росіяни палили всі документи, які були в них. За його даними, спалили кримінальні провадження.



Росіяни палили всі документи в Куп'янську / Фото Анни Черненко

Ба більше, у документах росіян є статистика про злочини на території так званої "республіки" на Луганщині.

Росіяни також змінили таблички на вході, а на дверях ручкою виправили напис "вихід" на "выход".

У відділі розташовувався їх особовий склад і камери для утримування незаконно ув'язнених. Місцеві кажуть, що камери там були розраховані десь на 140 людей, а туди впихнули 400.

У відділку залишились кімнати, в яких матраци на ліжках та під ними. Тобто, і там, і там спали люди.

Окупанти мали у відділку склад зброї

В одній із камер було видно сліди крові. Багато алкоголю, блістерів із ліками, димедролом, шприців. Вилучену мисливську зброю росіяни зберігали в кабінетах.

Ця кімната, в якій цілий склад зброї – мисливської. Ймовірно, її вилучали в місцевих,

– розповів оперативний співробітник СБУ.

Також у одну з кімнат завезли теплий одяг для "полиции" з маркуванням "фабрика міста Москва". Окрім того, на підлозі в кабінетах багато документів: водійські права, "корочки" "поліції", навіть фото українських поліцейських.

У туалеті прапор росії. Ймовірно, хтось місцевий, хто першим після втечі росіян зайшов, кинув триколор там на сходи.

Ба більше, на вулицях Куп'янська ще є білборди з російськими написами: "Ми з росією адін народ" і подібні. Також на будівлі адміністрації лишився один банер, а решту люди зірвали. На задньому дворі відділку поліції – валяється прапор Куп'янська з двоголовим орлом, який чіпляли окупанти для російських пропагандистів.

Окрім того, потрапивши у місто видно, що:

воно дуже розбите, і ринок, і житлові будинки;

на вулицях за кілька годин трапились з десяток людей. Вони ховаються і хочуть виїжджати, бо зараз почали сильно гатити окупанти.

Поки знімальна група 24 каналу була у Куп'янську, по місту прилетіло декілька разів. Зокрема, на ринок, там зайнялася пожежа.

Окупанти залишили по собі розруху та символіку "русского мира" / Фото Анни Черненко

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