Россияне вылавливают людей, чтобы отправить на войну

Незаконную "мобилизацию" граждан Украины россияне производят уже много месяцев. О новых случаях журналистам 24 канала сообщили жители оккупированного Донбасса.

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Российские военные вылавливают мужчин прямо посреди улицы. Далее их затаскивают в бус и везут в неизвестном направлении. Ни на какие возмущения людей они не реагируют.

Оккупанты загоняют жителей Донбасса в бус, чтобы мобилизовать: видео

В квазиреспубликах началась новая волна "мобилизации"

Накануне в сети появилось видео, как российский военный "мобилизует" жителя Донбасса палкой по спине. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что, вероятнее всего, россияне начали новую волну "мобилизации" на оккупированных территориях. Кремль не объявляет общую мобилизацию в россии, поэтому пополняет колоссальные потери на фронте жителями Донбасса.

В Горловке уже исчезли все мужчины призывного возраста. В городе остались только женщины, дети и пожилые люди. Местные жители не хотят быть "пушечным мясом" россиян, поэтому спасаются бегством. Ранее мобилизованные из Горловки, отправленные на Херсонское направление, перестали выходить на связь. А все потому, что они отказались участвовать в боевых действиях.

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Жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей возмущаются такими действиями россиян. Ведь не хотят воевать на стороне агрессора против своих сограждан. Сами же оккупанты используют украинцев как "пушечное мясо" – посылают в бой первыми, без оружия и подготовки.

Что делать, если россияне пытаются втянуть вас в свое войско

Вы можете обратиться в Национальное информационное бюро, обещающее полную конфиденциальность. Сделать это можно:

по номеру горячей линии 1648;

для звонков из-за границы – +38 (044)-287-81-65;

на сайте бюро;

в чат-боте у Viber ;

чат-боте в Telegram.

Рекомендации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о том, что делать, чтобы вас не мобилизовали:

избегайте личного получения повесток и звонков из российских "военкоматов";

измените номер телефона или временно прекратите его использовать;

по возможности смените место жительства, а еще лучше – эвакуируйтесь.

Если вас мобилизуют, то игнорируйте вражеские приказы и при первой же возможности сдайтесь в плен ВСУ.

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