Про це мовиться у свіжому звіті британських розвідників. Вони стверджують, що пов'язана з кремлем приватна військова компанія "Вагнера" проводить кампанію з вербування російських засуджених.

Важливо Ще 200 окупантів відправилися до кобзона: свіжі втрати ворога

Ув'язненим запропоновано пом'якшення покарання, а також грошове заохочення, якщо вони погодяться служити в Україні. Крім того, окремі російські військові академії скорочують курси навчання та зсувають терміни випуску курсантів.

Це з великою ймовірністю вказує на те, що цих випускників можуть залучити для підтримки операції в Україні. Проблема російської робочої сили стає дедалі гострішою,

– наголосили у розвідці Британії.

За їхніми даними, найкритичнішими ланками в укомплектуванні російської армії залишається:

бойова піхота,

молодші командири.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 54 050 загарбників. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 200 окупантів. За добу, 14 вересня, авіація Сил оборони протягом доби здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Це було здійснено для підтримки дій наземних угруповань.

Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються,

– мовиться у повідомленні.

Також на різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України знищили два безпілотники російських окупантів.

Росіяни хочуть приховати масові втрати після атак ЗСУ

Українські воїни значно скоротили особовий склад російського війська. Тепер окупанти намагаються приховати шалені втрати живої сили. Росіяни вивозили трупи своїх солдатів у переповнених вантажівках.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що росіяни досі щосили намагаються приховати втрати. Тож щоб зробити видимість, що втрат небагато, вантажівки з "200" забивають вщент. Зокрема так трапилось після того, як українські воїни завдали високоточних вогневих ударів по позиціях російської армії в районі:

Херсону,

Василівки,

Перевальська.

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