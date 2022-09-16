Збройні Сили Україні завдали високоточного удару по скупченню окупантів одразу на трьох напрямках – на Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині. Росіяни вивозили трупи своїх солдатів у переповнених вантажівках.

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Ворог намагається приховати втрати

У Генштабі ЗСУ зауважили, що росіяни досі щосили намагаються приховати втрати. Тож щоб зробити видимість, що втрат небагато, вантажівки з "200" забивають вщент.

Зокрема так трапилось після того, як українські воїни завдали високоточних вогневих ударів по позиціях російської армії в районі Херсону, Василівки та Перевальська.

Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках,

– повідомили у Генштабі.

Мінус опорні пункти, озброєння та техніка: успіхи ЗСУ минулої доби

Впродовж минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили й техніки противника. Підтверджено ураження:

13 опорних пунктів,

районів зосередження озброєння і військової техніки,

5 позицій комплексів протиповітряної оборони.

Наразі втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів. А ракетні війська та артилерія завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

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