Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по скоплению оккупантов сразу на трех направлениях – в Херсонской, Запорожской и Луганской областях. Россияне вывозили трупы своих солдат в переполненных грузовиках.
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Враг пытается скрыть потери
В Генштабе ВСУ отметили, что россияне до сих пор изо всех сил пытаются скрыть потери. Чтобы сделать видимость, что потерь немного, грузовики с "200" забивают под завязку.
В частности, так случилось после того, как украинские воины нанесли высокоточные огневые удары по позициям российской армии в районе Херсона, Васильевки и Перевальска.
Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках,
– сообщили в Генштабе.
Минус опорные пункты, вооружение и техника: успехи ВСУ за прошедшие сутки
За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение:
- 13 опорных пунктов,
- районов сосредоточения вооружения и военной техники,
- 5 позиций комплексов противовоздушной обороны.
Потери врага уточняются.
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов. А ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника.
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