Об этом говорится в свежем отчете британских разведчиков. Они утверждают, что связанная с кремлем частная военная компания "Вагнера" проводит кампанию по вербовке российских осужденных.

Важно Еще 200 оккупантов отправились к кобзону: свежие потери врага

Заключенным предложено смягчение наказания, а также денежное поощрение, если они согласятся служить в Украине. Кроме того, отдельные российские военные академии сокращают курсы обучения и сдвигают сроки выпуска курсантов.

Это с большой вероятностью показывает, что этих выпускников могут привлечь для поддержки операции в Украине. Проблема российской рабочей силы становится все острее,

– отметили в разведке Британии.

По их данным, самыми критическими звеньями в укомплектовании российской армии остается:

боевая пехота,

младшие командиры.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 54 050 захватчиков. Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 200 оккупантов. В сутки, 14 сентября, авиация Сил обороны в течение суток совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Это было сделано для поддержки действий наземных группировок.

Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются,

– говорится в сообщении.

Также на разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожили два беспилотника российских оккупантов.

Россияне хотят скрыть массовые потери после атак ВСУ

Украинские воины значительно сократили личный состав российского войска. Теперь оккупанты пытаются скрыть безумные потери живой силы. Россияне вывозили трупы своих солдат в переполненных грузовиках.

В Генштабе ВСУ отметили, что россияне до сих пор изо всех сил пытаются скрыть потери. Чтобы сделать видимость, что потерь немного, грузовики с "200" забивают вдребезги. Так случилось после того, как украинские воины нанесли высокоточные огневые удары по позициям российской армии в районе:

Херсона,

Васильевки,

Перевальска.

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