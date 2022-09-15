Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.

Кстати ВСУ ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста

Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу

Авиация Сил обороны в течение суток совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Это было сделано для поддержки действий наземных группировок.

Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются,

– говорится в сообщении.

Также на разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожили два беспилотника российских оккупантов.

В Генштабе рассказали, что подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 3 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.

В зону поражения попали 2 склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага.

Отметим, что россия продолжает терять свои ресурсы в войне против Украины. Утром 15 сентября Генштаб ВСУ обновил данные по ориентировочным потерям россии.

Сообщается, что в Украине уже погибли 53 850 оккупантов. Только за минувшие сутки были уничтожены 200 захватчиков.

Очевидно, что потери врага увеличиваются после прогремевших взрывов в оккупированном Мелитополе. Вероятно, оккупантам досталось и в захваченном Бердянске.

Вас это может заинтересовать – карта боевых действий 15 сентября: смотрите видео