Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.
Кстати ВСУ ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста
Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу
Авиация Сил обороны в течение суток совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Это было сделано для поддержки действий наземных группировок.
Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются,
– говорится в сообщении.
Также на разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожили два беспилотника российских оккупантов.
В Генштабе рассказали, что подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 3 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.
В зону поражения попали 2 склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага.
- Отметим, что россия продолжает терять свои ресурсы в войне против Украины. Утром 15 сентября Генштаб ВСУ обновил данные по ориентировочным потерям россии.
- Сообщается, что в Украине уже погибли 53 850 оккупантов. Только за минувшие сутки были уничтожены 200 захватчиков.
- Очевидно, что потери врага увеличиваются после прогремевших взрывов в оккупированном Мелитополе. Вероятно, оккупантам досталось и в захваченном Бердянске.
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