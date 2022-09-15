Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.

Кстати ВСУ ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста

Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу

Авиация Сил обороны в течение суток совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Это было сделано для поддержки действий наземных группировок.

Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются,
– говорится в сообщении.

Также на разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожили два беспилотника российских оккупантов.

В Генштабе рассказали, что подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 3 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.

В зону поражения попали 2 склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага.

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