Цю інформацію почали повідомляти самі зрадники. Вибухи у них пролунали в тимчасово окупованих Луганську, Бердянську, Херсоні та Мелітополі.

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Вибух в Луганську: мінус ворожий "прокурор"

Російські ЗМІ написали 16 вересня, що в центрі тимчасово окупованого Луганська прогримів вибух біля будівлі так званої "генеральної прокуратури" ворога.

Пропагандисти росії опублікували відео, на яких видно, що в приміщенні повибивало вікна.

Вибух в центрі Луганська: дивіться відео

Спочатку вороги писали, що їхній "генпрокурор" поранений, а потім почали бідкатись через його смерть.

Мовиться про так званого "генпрокурора" окупантів сєргєя горєнка. Згодом в Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що колаборант отримав важкі поранення та загинув у своєму кабінеті.



У Луганську загинув колаборант сєргєй горєнко / Фото з росЗМІ

Ба більше, разом з ним пішла "на корцерт кобзона" його заступниця єкатєріна стєглєнко.



За "начальником" пішла його "заступниця" єкатєріна стєглєнко / Скриншот Центру стратегічних комунікацій

Зверніть увагу! Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ліквідація "генпрокурора" Луганщини – це розбірки місцевих кримінальників, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка росією свідків воєнних злочинів. Радник Андрія Єрмака додав, що слідство покаже.

Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Херсоні

Перед цим 16 вересня в тимчасово окупованому Херсоні також пролунали вибухи над приміщенням суду, в якому сиділо керівництво окупантів. Там піднявся дим.

Окупанти заявили, що нібито "попадання" було біля адміністрації. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що там перебувало керівництво окупантів. Серед них і колишній фсбшник сєргєй єлісєєв.

У Херсоні пролунав вибух: дивіться відео

Мирні люди не постраждали, а от серед ворогів є втрати. Зокрема, пропагандисти заявили, що внаслідок вибуху:

поранена так звана "начальниця департаменту праці і соціальної політики";

її водій – загинув.

Варто зауважити, що після вибуху в Херсоні гауляйтер кирило стремоусов поскаржився, що удар припав просто на його кабінет.

За словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, вибух стався у правому крилі будівлі.

У Бердянську також ліквідували колаборантів

У тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, 16 вересня вбили двох зрадників. Це трапилось у мікрорайоні Колонія.

Російські пропагандисти написали, що "влада" Бердянська підтвердила загибель:

так званого "заступника голови окупаційної адміністрації з питань з ЖКГ";

та його дружини, яка очолювала "територіальний виборчком" щодо "приєднання" до росії.

Мовиться про олега бойка та його дружину людмилу.



У Бердянську ліквідували ворогів/ Колаж 24 каналу

Ба більше, мер Іван Федоров заявив, що в тимчасово окупованому Мелітополі 16 вересня в районі аеродрому прогримів потужний вибух. Над містом здіймався дим.

У Мелітополі запалав аеродром, який використовує ворог: відео

Окупанти в Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що росіяни пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ,

– наголосив мер.

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