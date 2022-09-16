У Мелітополі знову неспокійно

Мер Мелітополя Іван Федоров висловив сподівання, що російська армія позбулася техніки та особового складу. Він також опублікував відео з місця події.

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Окупанти в Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що росіяни пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ,

– наголосив мер.

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Додамо, що 15 вересня окупантам в Мелітополі також було неспокійно. У південній частині міста прогриміли одразу 2 потужні вибухи. За словами Федорова, туди зразу помчали карети швидкої допомоги. То ж, ймовірно, що ворог зазнав серйозних втрат.

На тлі наступу Збройних Сил України та ледь не щоденних вибухів на складах з боєприпасами росіяни почали втікати з Мелітополя. Прямують вони в Крим.

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16 вересня гучно не лише в Мелітополі

16 вересня "бавовна" завітала не тільки в Мелітополь. У будівлі Адміністративного суду в Херсоні трапився вибух. Відомо, що там перебувало керівництво окупантів. Росіяни вже заявили про поранену "чиновницю" та вбитого водія. Водночас, за даними Херсонської облради, постраждалих серед мирного населення нема.

Вибух також пролунав у так званій "прокуратурі" квазіреспубліки в Луганську. Пропагандисти заявили, що "головний прокурор" сєргєй горєнко та його заступниця загинули.

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